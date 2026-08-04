Huthi-Miliz
Kämpfer melden Angriff auf Flughafen in Saudi-Arabien

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigener Aussage einen Flughafen im Südwesten Saudi-Arabiens mit einer Drohne angegriffen.

    Jemen, Sanaa: Ein Huthi-Anhänger skandiert Slogans, während er eine Raketennachbildung trägt.
    Huthi-Miliz im Jemen hat Ziel in Saudi-Arabien angriffen (Archivbild). (Osamah Abdulrahman/AP/dpa)
    Ein Sprecher bezeichnete die Attacke als Reaktion auf saudiarabische Drohnenflüge über zwei jemenitische Provinzen. Regierungsstellen in Riad äußerten sich bislang nicht dazu.
    Die Spannungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien hatten zuletzt wieder zugenommen. Die schiitisch-islamistischen Kämpfer meldeten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab. Die dort verlaufende Seeroute nutzt Saudi-Arabien seit der Blockade der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Kriegs als alternative Strecke für seine Ölexporte.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.