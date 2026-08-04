Ein Sprecher bezeichnete die Attacke als Reaktion auf saudiarabische Drohnenflüge über zwei jemenitische Provinzen. Regierungsstellen in Riad äußerten sich bislang nicht dazu.
Die Spannungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien hatten zuletzt wieder zugenommen. Die schiitisch-islamistischen Kämpfer meldeten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab. Die dort verlaufende Seeroute nutzt Saudi-Arabien seit der Blockade der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Kriegs als alternative Strecke für seine Ölexporte.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.