Bundesnachrichtendienst

Der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes sagte bei einer Veranstaltung in Berlin, die russischen Streitkräfte würden wahrscheinlich Ende des Jahrzehnts personell und materiell in der Lage sein, einen Angriff auf NATO-Staaten in Europa auszuführen. Darauf bereite sich Russland vor.

Kahl betonte, im Ernstfall wäre eher kein großflächiger Angriff zu erwarten. Moskau würde eher versuchen, die in Artikel 5 festgeschriebene Beistandsverpflichtung auszuhebeln. Wenn Russland ein NATO-Mitglied militärisch angreifen würde und die übrigen Mitgliedsstaaten dies nicht als Angriff auf das gesamte Bündnis werteten, hätte Russland sein Ziel erreicht: ein Scheitern der NATO als Verteidigungsbündnis. Als mögliche Szenarien nannte Kahl einen kurzen Angriff auf die norwegische Arktis-Insel Spitzbergen zur "territorialen Geländebereinigung" oder eine begrenzte Intervention im Baltikum unter dem Vorwand des Schutzes russischer Minderheiten. Zudem warnte Kahl vor dem umfassenden Einsatz der hybriden Methoden der Kriegsführung, wie Cyberangriffe.

