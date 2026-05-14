Fußball-WM

Die Ticketvergabe bei der WM sorgt für weiteren Ärger. (picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann)

Einem Medienbericht zufolge sollen einige Fußballfans Tickets der teuersten Kategorie 1 gekauft haben, bevor ihnen dann Plätze zugewiesen wurden, die zuvor in einer günstigeren Kategorie ausgewiesen worden waren. Die Fifa hatte im April nach einem Bericht der "New York Times" erklärt, die dargestellten Kategorienpläne seien lediglich eine Orientierungshilfe für Fans gewesen, wo sich ihre Plätze im Stadion befinden könnten.

Der Weltfußballverband wird auch wegen der hohen Preise für die WM-Tickets kritisiert. Im Mittelpunkt des Ärgers steht die dynamische Preisgestaltung, bei der die Kosten je nach Nachfrage steigen oder fallen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.