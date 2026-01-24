Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom (IMAGO / Newscom World / IMAGO)

Der demokratischer Gouverneur Newsom kündigte die Teilnahme Kaliforniens an einem von der WHO geleiteten Netzwerks von Institutionen zur schnellen Erkennung und Bekämpfung von internationalen Gesundheitsgefahren an.

Newsom ist ein erklärter Gegner der Regierung von Präsident Trump. Diese hatte im vergangenen Jahr als erste weltweit den Austritt aus der 1948 gegründeten WHO angekündigt. Der Schritt wurde in dieser Woche wirksam. Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation unter anderem Korruption und Ineffizienz vor. Der WHO fehlen deshalb wichtige Gelder zur Bekämpfung von Krankheiten in ärmeren Ländern.

