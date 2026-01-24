Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. (IMAGO / Newscom World / IMAGO)

Der demokratische Gouverneur Newsom kündigte die Teilnahme Kaliforniens an einem von der WHO geleiteten Netzwerk von Institutionen zur schnellen Erkennung und Bekämpfung von internationalen Gesundheitsgefahren an.

Newsom ist ein erklärter Gegner der Regierung von Präsident Trump. Diese hatte im vergangenen Jahr als erste weltweit den Austritt aus der 1948 gegründeten Weltgesundheitsirganisation angekündigt. Der Schritt wurde in dieser Woche wirksam. Der WHO fehlen deshalb wichtige Gelder zur Bekämpfung von Krankheiten in ärmeren Ländern. Trump wirft ihr unter anderem Korruption und Ineffizienz vor.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.