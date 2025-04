Europäische Union

Die EU-Außenbeauftragte Kallas äußert sich zufrieden über ihr erstes Gespräch mit dem designierten Außenminister Wadephul. (Archivbild) (Virginia Mayo/AP/dpa)

Nach einem Treffen mit dem designierten Bundesaußenminister Wadephul in Brüssel erklärte Kallas, sie wisse die klare Haltung des CDU-Politikers zur europäischen Sicherheit zu schätzen. Ein starkes und geeintes Europa sei der Schlüssel zu dauerhafter Stabilität - und Deutschlands Führungsrolle sei für die Gestaltung dieses Europas unerlässlich.

Wadephul war am Montag von der CDU für das Amt des Außenministers in der künftigen schwarz-roten Koalition benannt worden. Er gab an, die Europapolitik zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit zu machen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.