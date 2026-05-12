Nach Ende des Iran-Kriegs

Dafür müssten die Mitgliedstaaten den Auftrag der Mission ändern, sagte Kallas nach einem Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten. Aspides leiste bereits einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer.
Bei ihrem Treffen im März hatten sich die Verteidigungsminister noch gegen eine Ausweitung von Aspides ausgesprochen. Zum Schutz der Handelsschifffahrt vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz war die EU-Mission 2024 gestartet worden.
Die Straße von Hormus ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von den iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen Häfen an der Schifffahrtsstraße.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.