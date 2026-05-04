US-Truppenrückzug

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde am Flughafen vom armenischen Präsidenten Vahagn Khachaturyan in Empfang genommen. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Zugleich betonte sie, dies zeige, dass viel mehr getan werden müsse, um die europäische Säule innerhalb der NATO zu stärken. Der Generalsekretär der Allianz, Rutte, sagte vor dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Eriwan, es habe auf US-Seite eine gewisse Enttäuschung über das Verhalten der Europäer im Iran-Krieg gegeben. Man habe Trumps Botschaft vernommen. Er verwies darauf, dass immer mehr europäische Länder logistische und andere Unterstützungsleistungen näher an die Einsatzgebiete im Nahen Osten verlagerten, um für die nächste Phase bereit zu sein.

In Eriwan beraten fast 50 europäsche Länder über die Themen Sicherheitspolitik, Demokratie, Energie und Wirtschaft. Die Europäische Politische Gemeinschaft - kurz EPG - wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet, um die EU und die anderen europäischen Staaten wie Albanien, die Türkei und die Ukraine enger zusammenzuführen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.