Kallas sagte der BBC, dies sei eine Falle, die Russlands Staatschef Putin gestellt habe und in die die Ukraine und ihre Verbündeten tappen sollten. Berichten zufolge fordert Putin von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die Region Donbass im Osten des Landes.
In der Debatte um eine mögliche Friedenssicherung in der Ukraine sagte Kallas, die stärkste Sicherheitsgarantie sei eine starke ukrainische Armee. Die Unterstützerländer seien gefragt, selbst zu entscheiden, welchen Beitrag sie leisten könnten.
Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.