BBC-Interview

Kamala Harris (Archivbild) (AP / Godofredo A. Vásquez)

In einem Interview mit der britischen BBC sagte die frühere Vizepräsidentin, sie sei noch nicht fertig. Auf eine Frage der Journalistin antwortete Harris, sie gehe davon aus, dass in der Zukunft eine Frau das Präsidentenamt übernehmen werde, und dass dies möglicherweise sie selbst sein könnte.

Harris war bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr dem Republikaner Trump unterlegen. Ursprünglich kandidierte der Demokrat Biden für eine zweite Amtszeit. Doch unter anderem wegen eines Aussetzers in einem TV-Duell wuchsen die Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Verfassung. Der zunehmende Druck veranlasste Biden schließlich zum Rückzug. Seine Stellvertreterin Harris sprang kurzfristig für ihn ein.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.