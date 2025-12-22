Nach Krisengesprächen im Grenzkonflikt

Thailands Außenminister Sihasak Phuangketkeow (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Azneal Ishak)

Das kambodschanische Verteidigungsministerium teilte mit, thailändische Kampfflugzeuge hätten Gebiete in zwei Provinzen bombardiert. Zuvor hatten beide Länder unter Vermittlung der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN vereinbart, am Mittwoch über eine Beilegung ihres Konflikts zu beraten. Nach Angaben aus Thailand soll es dazu ein Treffen in Malaysia geben.

US-Präsident Trump hatte Thailand und Kambodscha bereits Ende Oktober zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens gedrängt. Vor zwei Wochen flammten die Kämpfe jedoch wieder auf. Mehr als 40 Menschen wurden getötet.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.