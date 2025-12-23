Südost-Asien

Stattdessen sollten die Gespräche in der thailändischen Provinz Chanthaburi stattfinden. Dort gebe es derzeit fast keine Kämpfe, teilte das Verteidigungsministerium mit.
Gestern waren Außenminister des südostasiatischen Staatenverbundes Asean zu Krisengesprächen über den Grenzkonflikt zusammengekommen. Dabei wurden bilaterale Gespräche zwischen Vertretern aus Thailand und Kambodscha für morgen vereinbart.
Seit mehreren Wochen liefern sich Thailand und Kambodscha Raketen- und Artillerieangriffe entlang ihrer Landgrenze. Eine Feuerpause scheiterte.
