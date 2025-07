Der Grenzkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand im sogenannten Smaragd-Dreieck schwelt seit Jahren (AFP / STR)

Das bestätigte der Sprecher des thailändischen Außenministeriums, ohne Details zu nennen. Ob der kambodschanische Regierungschef Manet und Thailands Übergangsministerpräsident Wechayachai persönlich zusammenkommen werden, war zunächst unklar.

In der Grenzregion kam es am Wochenende erneut zu Kämpfen. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, das Feuer eröffnet zu haben. Es sollen zivile Wohnhäuser und zwei Hindu-Tempel getroffen worden sein. Wegen der Kämpfe, die am Donnerstag begonnen hatten, sind Zehntausende Menschen auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.