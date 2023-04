Im Iran soll das Tragen eines Kopftuchs für Frauen künftig durch Kameras überwacht werden. (imago / ZUMA Wire / Rouzbeh Fouladi)

So sollen künftig Kameras an Plätzen und Straßen installiert werden, um das Tragen des Kopftuchs automatisch zu überwachen. Das kündigte die iranische Polizei in einer über die Staatsmedien verbreiteten Mitteilung an. Die Kameras sollen mit einer Gesichtserkennung gekoppelt sein. Sollten Frauen gegen die Kleidervorschriften verstoßen, erhielten sie eine Warnung per SMS. Darin würden sie auch über die möglichen Strafen informiert.

Das iranische Innenministerium hatte erst jüngst das Kopftuch als eine der zivilisatorischen Grundlagen der iranischen Nation bezeichnet. Davon werde nicht abgerückt.

