"Wachsende Ungleichheit"

In einem Bericht, der heute in Straßburg veröffentlicht wird, ist die Rede von einer "wachsenden Ungleichheit". Dabei stünden das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes. Zwar habe die Bundesregierung Maßnahmen ergriffen, um das Sozialsystem zugänglicher zu machen und mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Arbeitslose anzubieten. Es seien aber weitere Anstrengungen nötig. Auch sei für Menschen mit Behinderung eine Teilhabe in vielen Bereichen noch nicht möglich. Das liege auch an zwar gut finanzierten, aber ausgrenzenden Strukturen wie Behindertenwerkstätten.

Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Mijatovic, zeigte sich zudem besorgt über die wachsende Zahl von Obdachlosen in Deutschland. Dazu hieß es aus Berlin, die Bundesregierung habe bereits einen Aktionsplan auf den Weg gebracht.

