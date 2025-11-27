Hegseth-Besuch

Das kündigte Präsident Abinader bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Hegseth in Santo Domingo an. Man erlaube den USA vorübergehend, die Militärbasis San Isidro und den internationalen Flughafen Las Américas zu nutzen. Dabei gehe es um logistische Operationen wie das Tanken oder den Transport von Ausrüstung und Personal.
Das US-Militär hatte in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region entsandt. Nach US-Angaben wurden bereits rund 20 Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler zerstört und mehr als 80 Menschen getötet. Kritiker bezeichnen die Angriffe als illegal.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.