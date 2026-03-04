Missbrauch
Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern: Beauftragte Claus startet Bundesländer-Tour für mehr Sensibilisierung

Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Claus, will sich deutschlandweit einen Überblick über Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche verschaffen, die sexualisierte Gewalt erleiden mussten.

    Die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Claus, bei einer Pressekonferenz
    Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Claus (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)
    Sie plant eine Tour durch die Bundesländer, wie ihr Büro in Berlin mitteilte. Ziel sei es, den Austausch zu intensivieren, Erfahrungen mit Schutzkonzepten und Hilfsangeboten aufzuzeigen und Mängel zu identifizieren. Kinder und Jugendliche müssten vor Ort geschützt werden, sowohl in Kitas, Schulen, Sportvereinen oder Kirchengemeinden, als auch im Internet, sagte sie. Es gehe darum, dass Schutzkonzepte gelebt, Fachberatungsstellen gestärkt und Hilfsangebote weiter ausgebaut würden.
