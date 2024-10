Gesundheit

Der Kampf gegen Tuberkulose zeigt Wirkung - aber es ist noch mehr Geld nötig. (Silas Stein / dpa / Silas Stein)

Die Zahl der Menschen, die neu erkrankten, stieg nur leicht, wie aus dem in Genf veröffentlichten Welttuberkulosebericht hervorgeht. Die WHO erklärte, das sei ermutigend, aber die Ziele der Weltgemeinschaft, die Tuberkulose-Epidemie bis 2030 weltweit weitgehend zu beenden, würden so nicht erreicht.

TB bleibt eine globale Herausforderung. 2023 war sie laut WHO wahrscheinlich wieder die häufigste Todesursache unter den Infektionskrankheiten, weil die Covid-19-Todesfälle zurückgegangen sind. Damit bleibt TB eine der zehn häufigsten Todesursachen weltweit.

