Mecklenburg-Vorpommern

Auch heute werden dazu wieder Bundeswehrhubschrauber eingesetzt. Die beiden Maschinen vom Typ CH-53 können Tanks mit einem Volumen von rund 5.000 Litern Wasser transportieren. Die für Teile Mecklenburg-Vorpommerns vorhergesagten schweren Gewitter zogen gestern Nachmittag ohne den erhofften Niederschlag an der Brandregion im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vorbei. Der Brand wurde am Montag gemeldet. Die Ursache ist weiterhin unklar.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.