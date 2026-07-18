Mecklenburg-Vorpommern
Kampf gegen Waldbrand in Nationalpark Müritz geht weiter

Im Brandgebiet im Müritz-Nationalpark kämpfen Hunderte Feuerleute weiter gegen eine Ausbreitung eines Flächenbrandes.

    Mecklenburg-Vorpommern, Kratzeburg: Rauchsäulen stehen über einer brennenden Waldfläche.
    Der Großbrand im Müritz-Nationalpark breitet sich weiter aus. (Marcus Mohnfeld/Landkreis Meckle/dpa)
    Auch heute werden dazu wieder Bundeswehrhubschrauber eingesetzt. Die beiden Maschinen vom Typ CH-53 können Tanks mit einem Volumen von rund 5.000 Litern Wasser transportieren. Die für Teile Mecklenburg-Vorpommerns vorhergesagten schweren Gewitter zogen gestern Nachmittag ohne den erhofften Niederschlag an der Brandregion im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vorbei. Der Brand wurde am Montag gemeldet. Die Ursache ist weiterhin unklar.
    Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.