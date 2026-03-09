Infrastruktur-Sondervermögen

Das Landesumweltministerium in Magdeburg startete einen ersten Förderaufruf. Zunächst sollen zehn Millionen Euro investiert werden. Bis Ende März können Verbände ihre Projekte einreichen. Dabei geht es um Maßnahmen, mit denen Wasser länger in der Fläche bleibt - wie Regenrückhalteanlagen, Stau- oder Wasserstufenanlagen, sogenannte Sohlgleiten. Ziel ist es, den natürlichen Wasserhaushalt in trockenen Zeiten zu stabilisieren.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.