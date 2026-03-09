Infrastruktur-Sondervermögen
Kampf gegen Wassermangel: Sachsen-Anhalt will Regenrückhaltebecken, Stauanlagen und Sohlgleiten fördern

Sachsen-Anhalt hat für den Kampf gegen Wassermangel Finanzmittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen beantragt.

    Ein Kanal mit angrenzenden Feldern und einer Schleuse, aus der Vogelperspektive betrachtet, in Sachsen-Anhalt.
    Sachsen-Anhalt fördert Projekte in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro gegen Wassermangel. (picture alliance / imageBROKER / Frauke Scholz)
    Das Landesumweltministerium in Magdeburg startete einen ersten Förderaufruf. Zunächst sollen zehn Millionen Euro investiert werden. Bis Ende März können Verbände ihre Projekte einreichen. Dabei geht es um Maßnahmen, mit denen Wasser länger in der Fläche bleibt - wie Regenrückhalteanlagen, Stau- oder Wasserstufenanlagen, sogenannte Sohlgleiten. Ziel ist es, den natürlichen Wasserhaushalt in trockenen Zeiten zu stabilisieren.
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.