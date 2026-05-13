Im Kampf um die Neuordnung von Wahlkreisen für die Regierung von Präsident Trump hat es eine Niederlage im Kongress gegeben. (AP / Matt Rourke)

Der Senat lehnte den Versuch ab, im Bundesstaat South Carolina die Wahlkreise so zu ziehen, dass der einzige von der oppositionellen Demokratischen Partei dominierte Kongressbezirk ‌dort abgeschafft wird. Mehrere Vertreter der Republikanischen Partei stimmten gegen den Plan und widersetzten sich damit Trump. Nun muss der Bundesstaat entscheiden, ob er weitere Maßnahmen anstrebt.

In Missouri dagegen bestätigte ⁠das ⁠Oberste Gericht eine von Republikanern durchgesetzte Neugliederung, die faktisch ⁠einen der zwei demokratischen Sitze streicht. Der landesweite ‌Streit um die Wahlkreisgrenzen hatte sich nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im vergangenen Monat verstärkt. Sie gibt Bundesstaaten ​mehr Spielraum. Die Parteien wollen mit dem Zuschnitt von Wahlkreisen ihre Chancen bei den Abstimmungen im Herbst, den sogenannten Midterms, verbessern.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.