Kleiner Parteitag der Grünen

Kampfansage Brantners an den Populismus: "Ihr werdet uns kämpfen sehen"

Mit einer Kampfansage an den Populismus hat die Grünen-Vorsitzende Brantner ihre Partei auf die Zeit in der Opposition eingestimmt. "Merz hat die Vertrauenskrise nicht gelindert, er hat sie weiter angeheizt", warf sie dem CDU-Chef beim kleinen Parteitag der Grünen in Berlin vor.