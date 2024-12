Islamisten sollen in syrische Armee eingegliedert werden. (AFP / ABDULAZIZ KETAZ)

Die Kämpfer würden dem Verteidigungsministerium unterstellt, erklärte der Anführer der Miliz HTS, Al-Scharaa. Er betonte zudem die Notwendigkeit von Einheit in dem Land, in dem zahlreiche Religionsgemeinschaften und Ethnien leben.

Zu Gesprächen über die Lage in Syrien wird EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in Ankara erwartet. Dort will sie mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenkommen.

