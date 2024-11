Reaktion auf Trump

Die Landesflagge Kanadas. (dpa-Zentralbild / Patrick Pleul )

Aus Regierungskreisen in Ottawa hieß es, sollte der künftige US-Präsident Trump seine Ankündigung hoher Zölle auf kanadische Waren umsetzen, werde man reagieren. Man arbeite bereits an einer Auswahl betreffender Produkte. Premierminister Trudeau erklärte, er habe keinen Zweifel, dass Trump seine Drohungen ernst meine und umsetzen wolle. Im vergangenen Jahr waren mehr als drei Viertel der kanadischen Exporte in die USA gegangen.

Trump hatte am vergangenen Montag angekündigt, Waren aus Kanada und Mexiko sofort nach seinem Amtsantritt mit einem Zollsatz von 25 Prozent zu belegen, und Produkte aus China mit zehn Prozent. Er begründete dies mit irregulärer Einwanderung beziehungsweise Drogenschmuggel aus diesen Staaten.

Trudeau traf inzwischen Trump in dessen Resort Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida zu einem Gespräch. Über Inhalte wurde anschließend zunächst nichts mitgeteilt.

