Gaza-Krieg

Kanada will das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, wieder unterstützen. (picture alliance I Anadolu I Abed Zagout)

Grund sei auch die katastrophale humanitäre Lage in Gaza, sagte Entwicklungsminister Hussen in Ottawa. Man erkenne die Bemühungen des UNRWA an, auf die Vorwürfe gegen einige seiner Mitarbeiter einzugehen. Zuvor hatte Spanien entschieden, weitere 20 Millionen Euro für das Palästinenserhilfswerk freizugeben. Mehrere Spendernationen darunter Deutschland hatten ihre Zahlungen ausgesetzt. Israel beschuldigte UNRWA-Mitarbeiter, am Überfall der Terrororganisaton Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

