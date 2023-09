Der kanadische Basketballspieler RJ Barrett im Spiel um Platz 3 bei der WM gegen Austin Reaves aus den USA (AP / Michael Conroy)

Im Spiel um Platz drei verlor das US-Team gegen Kanada mit 118:127.

Für Olympia 2024 sind die Amerikaner aber qualifiziert.

Die deutschen Basketballer spielen am Nachmittag um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft in Manila auf Serbien.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.