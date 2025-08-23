Handelsstreit mit Trump

Der kanadische Premierminister Mark Carney. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sean Kilpatrick)

Damit wolle man die Gespräche mit den USA über neue Handels- und Sicherheitsbeziehungen voranbringen, teilte Ministerpräsident Carney in Ottawa mit. Die USA hätten kürzlich deutlich gemacht, dass sie keine Zölle auf kanadische Waren erheben würden, die mit dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen USMCA konform seien. Kanada ziehe nun nach, indem es seinerseits die Zölle auf US-Waren aufhebe, die unter dieses Abkommen fielen. Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium blieben jedoch vorerst bestehen, führte Carney aus.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.