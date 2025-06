Kanadas Premierminister Carney sichert dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj beim G7-Treffen weitere Unterstützung zu. (AP / Suzanne Plunkett)

Zudem versprach Carney der Ukraine weitere Militärhilfe in Milliardenhöhe. Selenskyj ist am zweiten und letzten Tag zu Gast bei dem Treffen in Kananaskis. Er forderte die G7-Staaten auf, geeint gegen die russische Aggression vorzugehen, bis Russland zu Friedensverhandlungen bereit sei.

Das ursprüngliche Ziel, US-Präsident Trump zu mehr Druck auf Moskau zu bewegen, dürfte jedoch nicht erreicht worden sein. Trump hat den Gipfel bereits vorzeitig verlassen. Er begründete dies mit der aktuellen Lage im Nahen Osten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.