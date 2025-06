Kanadas Premierminister Carney sichert dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj beim G7-Treffen weitere Unterstützung zu. (AP / Suzanne Plunkett)

Premierminister Carney kündigte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj neue Sanktionen gegen Russland an. Diese richteten sich unter anderem gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte, mit denen Moskau bisher Strafmaßnahmen umgeht. Zudem versprach Carney der Ukraine weitere Militärhilfe in Milliardenhöhe. Selenskyj ist am zweiten und letzten Tag zu Gast bei dem Treffen in Kananaskis. Er forderte die G7-Staaten auf, geeint gegen die russische Aggression vorzugehen, bis Russland zu Friedensverhandlungen bereit sei.

