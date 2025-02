US-Zölle

Kanada, Mexiko und China kündigen Gegenmaßnahmen an

Kanada, Mexiko und China haben Gegenmaßnahmen gegen die von den USA verhängten weitreichenden Zölle auf die Waren der drei Länder angekündigt. Ab Dienstag würden auf US-Importe Zölle in Höhe von 25 Prozent fällig, erklärte Kanadas Premier Trudeau. Mexiko und China ziehen ebenfalls Gegenzölle in Betracht. Peking will zudem vor der Welthandelsorganisation (WTO) klagen.