Treffen bei Paris
Kanada ruft G7 zu gemeinsamer Anstrengung für Deeskalation im Iran-Krieg auf

Kanada hat die G7-Staaten zu gemeinsamen Anstrengungen für eine Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen.

    Die kanadische Außenministerin Anand trifft ihren französichen Kollegen Barrot sitzen in Sesseln nebeneinander, hinter ihnen die Landesfahnen.
    Die kanadische Außenministerin Anand trifft ihren französichen Kollegen Barrot beim G7-Treffen in Cernay-la-Ville nahe Paris. (AP / Michel Euler)
    Zudem müsse man auf die Öffnung der Straße von Hormus drängen, sagte die kanadische Außenministerin Anand zum Auftakt eines G7-Außenministertreffens im Cernay-la-Ville bei Paris. Dort wollen die Vertreter der sieben großen Industriestaaten auch über die Lage in der Ukraine beraten. 
    Die Bundesregierung ist durch Außenminister Wadephul vertreten. US-Ressortchef Rubio will morgen dazustoßen. In Deutschland und anderen Staaten wird zunehmend Kritik am Vorgehen der USA und Israels im Iran-Krieg laut, der eine immer stärkere Belastung für die Weltwirtschaft darstellt.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.