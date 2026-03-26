Treffen bei Paris

Zudem müsse man auf die Öffnung der Straße von Hormus drängen, sagte die kanadische Außenministerin Anand zum Auftakt eines G7-Außenministertreffens im Cernay-la-Ville bei Paris. Dort wollen die Vertreter der sieben großen Industriestaaten auch über die Lage in der Ukraine beraten.
Die Bundesregierung ist durch Außenminister Wadephul vertreten. US-Ressortchef Rubio will morgen dazustoßen. In Deutschland und anderen Staaten wird zunehmend Kritik am Vorgehen der USA und Israels im Iran-Krieg laut, der eine immer stärkere Belastung für die Weltwirtschaft darstellt.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.