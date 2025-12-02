Verteidigungspolitik

Günstige Darlehen seien in diesen geopolitisch turbulenten Zeiten ein Weg, um die Zusammenarbeit zu verstärken, erklärten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der kanadische Premierminister Carney. Es gehe darum, verteidigungspolitische Ziele zu erfüllen und vorhandene Mittel besser einzusetzen.
Hintergrund des Projekts mit dem Namen Safe sind die Bemühungen der EU, ein Abschreckungspotenzial gegen Russland aufzubauen. Kanada will damit die Abhängigkeit von den USA als wichtigstem Bündnispartner reduzieren.
