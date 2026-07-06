Premierminister Carney werde die Entscheidung noch vor seiner Abreise zum NATO-Gipfel in der Türkei verkünden, berichtete die Zeitung "Globe and Mail" unter Berufung auf Insider. Bieter für den Auftrag sind die Thyssenkrupp Marine Systems TKMS sowie die südkoreanische Werft Hanwha Ocean. Mitglieder der Bundesregierung hatten sich wiederholt für das deutsche Unternehmen eingesetzt. Kanada steht unter dem Druck der USA, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Das Land hat das NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär früher als ursprünglich geplant erreicht. Der NATO-Gipfel beginnt morgen.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.