Der kanadische Premierminister und Vorsitzende der liberalen Partei Mark Carney (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Artur Widak)

Premierminister Carney werde die Entscheidung noch vor seiner Abreise zum NATO-Gipfel in der Türkei verkünden, berichtete die Zeitung "Globe and Mail" unter Berufung auf Insider. Bieter für den ⁠Auftrag ⁠sind die Thyssenkrupp Marine Systems TKMS sowie die südkoreanische ⁠Werft Hanwha Ocean. Mitglieder der Bundesregierung hatten sich wiederholt für das deutsche Unternehmen eingesetzt. Kanada ​steht unter dem Druck der USA, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Das Land hat das NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ​für das Militär früher als ursprünglich geplant erreicht. Der NATO-Gipfel beginnt morgen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.