Rüstung
Kanada trifft laut Berichten Entscheidung über U-Boot-Bau - TKMS hofft auf Zuschlag

Kanada will einem Bericht zufolge heute bekanntgeben, wer den Zuschlag für den Bau ‌von zwölf U-Booten ⁠für die ⁠Marine bekommt. Premierminister Carney werde die Entscheidung noch vor seiner Abreise zum NATO-Gipfel in der Türkei verkünden, berichtete die Zeitung "Globe and Mail" unter Berufung auf Insider.

    Ein Gebäude des Marineschiffbauers TKMS in Kiel
    Der Marineschiffbauer TKMS hofft auf den Zuschlag für den Bau mehrerer U-Boote für Kanada. (Marcus Golejewski / dpa / Marcus Golejewski)
    Die Bundesregierung hofft auf einen Zuschlag für das deutsche Unternehmen TKMS. Durch den milliardenschweren Großauftrag könnte es neue Arbeitsplätze in den Werften in Kiel und Wismar gegeben. Konkurrent bei der Vergabe ist ein südkoreanisches Schiffbau-Unternehmen.
    Die Vergabe steht auch als mögliches Zeichen Kanadas an die USA vor dem NATO-Gipfel. Washington fordert vom Nachbarland wie von anderen Bündnismitgliedern auch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.