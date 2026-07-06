Die Bundesregierung hofft auf einen Zuschlag für das deutsche Unternehmen TKMS. Durch den milliardenschweren Großauftrag könnte es neue Arbeitsplätze in den Werften in Kiel und Wismar gegeben. Konkurrent bei der Vergabe ist ein südkoreanisches Schiffbau-Unternehmen.
Die Vergabe steht auch als mögliches Zeichen Kanadas an die USA vor dem NATO-Gipfel. Washington fordert vom Nachbarland wie von anderen Bündnismitgliedern auch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.