Das Projekt sei Teil der Strategie der Handelsdiversifizierung, erklärte das Ministerium für natürliche Ressourcen in Ottawa. Laut Premierminister Carney könnten mehr Exporte von Erdgas nach Asien dabei helfen, die sich verschlechternden Handelsbeziehungen zum Nachbarland USA auszugleichen. Die Pipeline in der Provinz British Columbia soll ab dem Sommer für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro ausgebaut werden. Die Arbeiten sollen bis Ende 2028 abgeschlossen sei.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.