Energie
Kanada will Gas-Pipeline für mehr Exporte nach Asien ausbauen

Die kanadische Regierung hat den Ausbau einer Erdgas-Pipeline an der Westküste für mehr Exporte nach Asien beschlossen.

    Der kanadische Premierminister Carney steht hinter einem Pult und gestikuliert.
    Der kanadische Premierminister Carney (AP / Arlyn McAdorey)
    Das Projekt sei Teil der Strategie der Handelsdiversifizierung, erklärte das Ministerium für natürliche Ressourcen in Ottawa. Laut Premierminister Carney könnten mehr Exporte von Erdgas nach Asien dabei helfen, die sich verschlechternden Handelsbeziehungen zum Nachbarland USA auszugleichen. Die Pipeline in der Provinz British Columbia soll ab dem Sommer für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro ausgebaut werden. Die Arbeiten sollen bis Ende 2028 abgeschlossen sei.
    Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.