Absage an Trump

Kanada will auf keinen Fall Teil von den USA eingemeindet werden. (dpa-Zentralbild / Patrick Pleul )

Außenministerin Joly erklärte, man werde niemals Drohungen klein beigeben. Die Idee zeige klar, dass der künftige US-Präsident komplett missverstehe, was das Land ausmache. Premierminister Trudeau, der am Montag seinen Rücktritt angekündigt hatte, ließ verlauten, die Wahrscheinlichkeit, dass Kanada Teil der Vereinigten Staaten werde, sei kleiner als die für einen Schneeball in der Hölle.

Trump hatte sich in einer Pressekonferenz dahingehend geäußert, das Nachbarland eingemeinden zu wollen. Auf die Frage, ob er dabei militärische Gewalt anwenden würde, antwortete Trump: "Nein, wirtschaftliche Gewalt."

