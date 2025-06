Im Handelsstreit streben die USA und Kanada eine Einigung an. (Getty Images via AFP / DAVID RYDER)

Die Regierung in Ottawa zog nach eigenen Angaben ihre Digitalsteuer gegen US-Technologieunternehmen zurück, um die Verhandlungen voranzubringen. Premierminister Carney und US-Präsident Trump würden die Gespräche wieder aufnehmen, um sich bis zum 21. Juli auf ein Abkommen zu verständigen, teilte das kanadische Finanzministerium mit. Am Freitag hatte Trump die Verhandlungen mit Kanada wegen der Digitalsteuer abrupt beendet. Er kritisierte die Steuer als "offenen Angriff" und kündigte an, einen neuen Zollsatz auf kanadische Waren festzusetzen.

Kanada ist nach Mexiko der zweitgrößte Handelspartner der USA und der größte Abnehmer US-amerikanischer Exporte. Das Land kaufte im vergangenen Jahr US-Waren im Wert von knapp 350 Milliarden Dollar und exportierte Waren im Wert von fast 413 Milliarden Dollar in die USA.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.