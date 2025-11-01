Handelskonflikt

Der kanadische Premierminister Mark Carney (l.) hat sich nach eigenen Angaben bei US-Präsident für einen umstrittenen Werbespot entschuldigt. (AFP / EVAN VUCCI)

Carney teilte weiter mit, die unterbrochenen Handelsgespräche mit den USA könnten wieder beginnen, wenn Washington bereit dazu sei.

Der umstrittene Werbespot war von der kanadischen Provinz Ontario veröffentlicht worden. Darin kritisiert der frühere US-Präsident Reagan Zölle auf ausländische Waren. Verwendet wurden Auszüge aus einer Rede von 1987. Trump warf Kanada vor, die Reagan-Zitate seien verfälscht worden. Der US-Präsident brach als Reaktion die Handelsgespräche mit Kanada ab und kündigte weitere Zölle an. Ontarios Regierungschef Ford zog die Kampagne zwar zurück - laut Trump aber nicht schnell genug.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.