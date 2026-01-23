In Mexiko aufgespürt

Das Logo der US-Bundespolizei FBI am Hauptgebäude der Behörde in Washington (Michael Reynolds, EPA / dpa)

Nach Angaben von Behördendirektor Patel handelt es sich um den Kanadier Ryan Wedding. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, ein Drogenkartell betrieben und mehrere Morde beauftragt zu haben. Er wurde Patel zufolge in Mexiko festgenommen. Justizministerin Bondi teilte mit, Wedding sei inzwischen in die USA geflogen worden und befinde sich in Haft.

Der Kanadier hatte zunächst eine Sportkarriere als Snowboarder begonnen und nahm 2002 an den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City teil. Später wurde er für den Schmuggel und Vertrieb von Kokain zu einer Haftstrafe verurteilt und tauchte unter.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.