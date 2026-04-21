Teotihuacán-Pyramiden

Sechs weitere Menschen wurden nach Behördenangaben durch Schüsse verletzt, darunter ein Kind. Sieben Touristen verletzten sich bei der Flucht vom Tatort. Der Angreifer, ein mexikanischer Staatsbürger, tötete sich anschließend selbst. Präsidentin Sheinbaum äußerte sich bestürzt über den Vorfall und forderte umfassende Ermittlungen.
Die Ruinen der Stufenpyramiden von Teotihuacán gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie zählen zu den beliebtesten Touristenattraktionen des Landes.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.