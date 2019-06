Bluesrock: Das Wort lässt Gedanken an ein kraftvolles Trio aus Gitarre, Bass und Schlagzeug - im Wortsinne - anklingen. Doch der Kanadier Steve Hill bringt diesen Sound alleine auf die Bühne, im Stehen: Zusätzlich zu den fest verbauten Tonabnehmern hat der 1974 geborene Kanadier einen weiteren Pickup unter die Saiten seiner Gitarre gesteckt, dessen Signal in einen Bassverstärker geschickt wird. Soweit die technische Seite dieser Einmann-Bluesrock-Band. Und musikalisch? Alarm! Energie! Alles, was man von einem Bluesrock-Trio erwarten würde. Natürlich limitiert dieses musikalische Multitasking auch, alleine schon das Treten von Schlagzeugfußmaschinen im Stehen ist schwierig - Steve Hill muss neben dem Rhythmus auch die Balance halten und aufpassen, nicht umzufallen. Außerdem ist die musikalische Textur einigermaßen schnell auserzählt, das weiß der kanadische Alleinunterhalter und wechselte in der Mitte seines Auftritts zur akustischen Gitarre, um später zur elektrischen zurückzukehren.

Steve Hill Steve Hill singt, spielt Gitarre und Mundharmonika und Schlagzeug. (Szymon Góralczyk)

Aufnahme vom 22.11.2018 aus dem Nachtleben, Frankfurt