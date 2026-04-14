Nordamerika

Kanadas Premierminister Mark Carney ist auch Vorsitzender der Liberalen Partei. (Imago | ZUMA Press)

Bei mehreren Nachwahlen gewann seine Liberale Partei mindestens zwei weitere Mandate im Unterhaus. Es ist das erste Mal seit Ende 2019, dass eine kanadische Regierungspartei wieder über eine absolute Mehrheit im Parlament verfügt. Da Koalitionen in dem nordamerikanischen Land unüblich sind, waren die Liberalen in dieser Zeit auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen und mussten diesen politische Zugeständnisse machen. Vor rund einem Jahr hatte Carney die Parlamentswahlen vor allem mit einer deutlichen Abgrenzung zur Politik von US-Präsident Trump gewonnen.

Dieser hatte wiederholt erklärt, er wolle Kanada zum 51. Bundesstaat machen. Zugleich setzte er das Nachbarland mit Strafzöllen unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.