Der mit dem Wolf tanzt
Kanadischer Schauspieler Graham Greene gestorben

Der kanadische Schauspieler Graham Greene ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

    Der kanadische Schauspieler Graham Greene im Seitenporträt
    Der kanadische Schauspieler Graham Greene starb mit 73 Jahren. (AFP / BRYAN R. SMITH)
    Das berichten kanadische Medien unter Berufung auf sein Management. Der aus dem Six-Nations-Reservat in Ontario stammende Greene erlangte weltweite Berühmtheit durch das Western-Epos "Der mit dem Wolf tanzt". Für seine Rolle als Schamane "Strampelnder Vogel" an der Seite von Kevin Costner wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.
    In seiner knapp fünf Jahrzehnte währenden Karriere verkörperte Greene oft indigene Charaktere. Er war in zahlreichen Filmen zu sehen, darunter in "Stirb langsam: Jetzt erst recht" sowie in "The Green Mile".
    Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.