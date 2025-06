Youtube

Kanal der Deutschen Aidshilfe nach Sperrung wieder online

Der Präventionskanal der Deutschen Aidshilfe auf der Video-Plattform Youtube ist teilweise wieder online. Nachdem der Verein gestern einen offenen Brief an das Unternehmen geschickt und gegen die Löschung des Kanals "ICH WEISS WAS ICH TU" protestiert hatte, sei dieser wiederhergestellt worden. Man vermisse aber noch viele Videos zu Themen wie Coming-out, Leben mit HIV und Diskriminierung, so der Verein in einer Pressemitteilung.