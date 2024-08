Paralympics-Eröffnung

Edina Müller bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio (dpa / Marcus Brandt)

Die querschnittgelähmte 41-Jährige und der 34-Jährige, dem von Geburt an der linke Unterarm fehlt, führen die 143-köpfige deutsche Mannschaft sowie fünf Guides bei der Zeremonie am Mittwochabend auf den Champs-Élysées bis zur Place de la Concorde an.

"Das ist ein tolles Gefühl - Wahnsinn", sagte Müller, die in ihrer Laufbahn sowohl im Rollstuhlbasketball als auch im Kanu Para-Gold gewann. Schulz ergänzte bei der Auftakt-Pressekonferenz des deutschen Teams in Paris: "Ich habe mir in den letzten Monaten immer mal Gedanken gemacht, dass Fahnenträger zu sein ganz cool sein könnte. Ich habe nicht lange überlegt, als das Angebot kam."

Als Ziel des deutschen Teams gab der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher, die Rückkehr unter die besten zehn Nationen im Medaillenspiegel aus. Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 landete Deutschland auf dem zwölften Rang und holte insgesamt 43 Mal Edelmetall.

