Eingefrorenes russisches Vermögen

Die Chancen stünden fünfzig-fünfzig, sagte Merz im ZDF. Er rief erneut zu einer klaren europäischen Haltung gegen Moskau auf. Am Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer auf einem Gipfel in Brüssel über den weiteren Umgang mit dem russischen Vermögen. Die belgische Regierung hat rechtliche Vorbehalte und fordert Garantien zur Absicherung.
In Belgien liegt ein Großteil des in Europa eingefrorenen Staatsvermögens Russlands. EU-Ratspräsident Costa kündigte bereits an, den Gipfel so lange zu verlängern, bis es ein positives Ergebnis gebe.
