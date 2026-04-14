Der Präsident der Afrikanischen Union, Youssouf, und Bundeskanzler Merz (Michael Kappeler/dpa)

Die Zerstörung zentraler Infrastruktur in den Golfstaaten durch den Iran habe direkte Auswirkungen auf die Versorgung mit Öl und Treibstoffen in Afrika, sagte der CDU-Vorsitzende bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union, Youssouf, in Berlin. Auch die Produktion von Düngemitteln sei betroffen. Es drohten Inflation, Ernteausfälle und Nahrungsmittelknappheit, so Merz. Es gehe darum, wie Deutschland und Europa afrikanische Länder unterstützen könnten, wirtschaftlich und energetisch unabhängiger zu werden.

Die 2002 gegründete Afrikanischen Union umfasst alle afrikanischen Staaten. Gegründet wurde die Organisation, um die politische und wirtschaftliche Integration Afrikas voranzutreiben. Im September 2023 wurde die Union vollwertiges Mitglied in der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.