Haushalt 2027

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel (Bildmontage) (Imago / Sven Simon)

Als Oppositionsführerin eröffnet die AfD Co-Vorsitzende und Fraktionschefin Weidel die Aussprache, anschließend spricht Bundeskanzler und CDU-Chef Merz.

Im Mittelpunkt dürfte der Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stehen. Die AfD hatte mit 43,8 Prozent deutlich vor der CDU gewonnen, die auf 17,2 Prozent abstürzte. Für die Union war es eine historische Niederlage. Merz sprach von der schwersten Wahlniederlage der CDU seit Jahrzehnten und kündigte eine gründliche Aufarbeitung an.

Für die Generaldebatte sind vier Stunden vorgesehen. Erwartet werden Beiträge aller Fraktionsvorsitzenden. Im Anschluss berät der Bundestag über die Haushalte des Auswärtigen Amts, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungsministeriums. Über den Bundeshaushalt insgesamt wird im November abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.