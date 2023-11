Die meisten Städte sind dicht bebaut, es fehlt Bauland (picture alliance / dpa / Rupert Oberhäuser)

Das Problem seien derzeit nicht die hohen Zinsen, sondern unter anderem fehlendes Bauland, sagte Scholz gestern Abend bei einer Veranstaltung der "Heilbronner Stimme". Er fügte hinzu, in Deutschland würden wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meist gefragten Städten und Regionen gebraucht – so wie in den 70er Jahren. Das Bauen auf der sogenannten grünen Wiese habe man in den vergangenen Jahren nicht gewollt, es sei aber notwendig.

Der Kanzler verwies darauf, dass die Bundesregierung mit Vereinbarungen etwa zum seriellen Bauen, dem Bürokratieabbau und besseren Abschreibungsmöglichkeiten bereits viele Anreize für billigeres Bauen gesetzt habe. Zugleich warf Scholz einigen Investoren vor, sich verspekuliert zu haben. Es seien zu viele hochpreisige Wohnungen geplant und gebaut worden. Der Kern sei, Wohnungen zu bauen, die auch gebraucht würden.

