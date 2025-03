Nach EU-Sondergipfel

Scholz sprach sich zudem für ein Zusammenwachsen der europäischen Rüstungsfirmen aus. Die Unternehmen müssten dazu die Möglichkeit haben, ohne dass sie durch europäische Wettbewerbsregeln daran gehindert würden. Zudem sei nötig, dass die EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit bekämen, in laufende Rüstungs- und Ausrüstungsprojekte anderer Mitgliedsstaaten mit einzusteigen, betonte der Kanzler. Es sei ein absurdes Problem, dass andere Staaten etwa beim Kauf von Panzern immer neue Verhandlungen anstreben müssten, wenn andere bereits einen Kaufvertrag abgeschlossen hätten, so Scholz.

Zuvor hatten die EU-Staats- und Regierungschefs grundsätzlich den Weg für eine umfangreiche Aufrüstung Europas frei gemacht. In der Abschlusserklärung des Sondergipfels forderten die 27 Mitgliedsländer die EU-Kommission auf, eine Änderung des EU-Stabilitätspakts auszuarbeiten, so dass Verteidigungsausgaben künftig nicht mehr auf dessen Schuldengrenze angerechnet werden. Kommisionspräsidentin von der Leyen hatte eine Lockerung der EU-Schuldenregeln und weitere Anreize zur Steigerung der nationalen Verteidigungsausgaben vorgeschlagen. Insgesamt will sie bis zu 800 Milliarden Euro zur Verteidigung gegen Russland mobilisieren . Die Mitgliedsländer nahmen laut der Erklärung zudem "zur Kenntnis", dass von der Leyen ein neues EU-Finanzinstrument von 150 Milliarden Euro schaffen will. Das Geld soll als Darlehen an Mitgliedsländer fließen, die wegen hoher Zinsen Probleme haben, sich Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen.